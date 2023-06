Proprio all'ultimo ostacolo per le Olimpiadi di Parigi 2024. Non ce l'ha fatta Federico Serra nella semifinale (cat. 51 kg) dei Giochi Europei di Cracovia. È stato sconfitto dal pugile turco Gumus. A cui i giudici hanno attribuito un ingiusto 4-1 in suo favore, visto che i colpi migliori li ha portati il pugile turritano.

È stato un match comunque intenso, sin dalle prime battute. Gumus, nettamente alla portata di Serra, essendo più alto aveva un allungo superiore. In qualche occasione ha anticipato il boxeur turritano, che però ha sempre attaccato portando combinazioni più efficaci del suo avversario. Ma non per i giudici. Purtroppo.

Gumus perciò in un colpo solo va in finale e conquista le Olimpiadi parigine. La sconfitta immeritata di oggi nulla toglie al grande torneo disputato da Serra, che conquista comunque il bronzo. Il pugile turritano però avrà altre occasioni per qualificarsi per Parigi. Si è sempre ripreso dalle sconfitte e ha dimostrato di avere grande carattere. Quindi nulla è perduto. È stato solo un incidente di percorso. Ad un passo dalla meta.



