Con una prestazione da incorniciare il Quattro Mori ha battuto 3-0 l’Skst Plus Hodonin e accede alla finale di Europe Cup femminile. Un successo che bissa quello di mercoledì per 3-2 nella Repubblica ceca, risultato che lasciava sul campo ogni esito possibile. Non c’è stata nessuna incertezza, il Quattro Mori non ha tremato.

Al Palatennistavolo non c’era Elizabeth Abraamian, numero uno della squadra di Stefano Curcio. Al suo posto Miriam Carnovale, ma la differenza non si è notata. Calabrese, sarda di adozione, numero 8 d’Italia, è già in clima mondiale, da domani vestirà la maglia azzurra ai campionati del mondo a squadre, a Londra. Il Quattro Mori affronterà in finale le austriache del Linz Froshberg.

Il primo capolavoro è firmato da Tania Plaia, che non si è fatta imbrigliare dal gioco di Sevcikova battendola in quattro set. Ma Hengyu aveva di fronte l’avversaria più pericolosa, Karin Grofova, e l’ha superata in quattro set. Decisiva la rimonta nel quarto set quando, sotto 8-10, ha annullato uno dopo l’altro quattro set point vincendo 14-12 ed evitando un pericoloso quinto set. Anche Carnovale ha firmato una rimonta, nel primo set con Liao Ting Yao. In svantaggio 8-10 si è imposta 15-13, ed a quel punto la cinese di Taiwan è uscita dalla partita.

Europe Trophy

Weekend europeo per altre tre squadre sarde a Nissa, in Serbia, sede della Grand Final. Il TT Sassari ha difeso i colori italiani nella Grand Final maschile. Venerdì nella prima partita ha battuto i serbi del Radnicki 3-1, con punti di Puppo (2) e Ashimiyu. Una sconfitta per Cappuccio. Sabato nella seconda partita è stato battuto 3-0 dai polacchi del Plast Poprawa ed è stato eliminato dalla fase finale. Nel torneo femminile erano presenti il Norbello, che milita in A1, e la sua seconda squadra, il Norbello Blu, che gioca in A2. Venerdì hanno disputato due partite ciascuno rimediando altrettante sconfitte. Il Norbello, con Tofant, Terpou e Lavrukhina ha perso 3-0 con l’Hujase Jaen (Spagna), e 3-2 con le austriache del Gardenstadt. Il Norbello Blu, con Murillo, Ivanova e Atoyan è stato battuto 3-1 dall’Indiana Games (Spagna) e 3-2 dall’Athletic Club (Grecia). Sabato altre due sconfitte per 3-0 rispettivamente con il Panathinaikos delle ex Stefanova e Toliou, e con le serbe dello Josip Kolumbo.

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