Master 100
26 aprile 2026 alle 17:43aggiornato il 26 aprile 2026 alle 17:45
Tennis: Sinner supera in due set il danese Elmer Moller ed è agli ottavi a MadridTutto facile per l'azzurro che vince 6-2, 6-3
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Dopo Lorenzo Musetti anche Jannik Sinner approda facilmente agli ottavi di finale del Master 1000 di Madrid.
Il numero 1 del mondo ha superato in due set 6-2, 6-3 il danese Elmer Moller, n°169 del mondo.
(Unioneonline)
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