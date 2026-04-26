Sarà la Dinamo Brindisi il primo ostacolo dell’Esperia nei playoff di Serie B Interregionale. I rossoblù, sesti al termine della regular season, apriranno la loro post season nel prossimo fine settimana con la serie dei quarti di finale.

Il confronto si presenta impegnativo: i pugliesi hanno chiuso al terzo posto nel girone Sud e, soprattutto, hanno costruito gran parte del loro percorso sul rendimento interno, fin qui senza sbavature. Un fattore che pesa anche nella gestione della serie, visto che Brindisi avrà a disposizione l’eventuale Gara 3 davanti al proprio pubblico.

Per l’Esperia, dunque, servirà subito una prova di spessore per provare a ribaltare il pronostico.

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