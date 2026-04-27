In casa avevano oltre 11 chili di droga destinati alla movida del quartiere Marina di Cagliari. Per questo due giovani, una coppia di 27 e 23 anni, sono stati arrestati dalla Polizia per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dal personale del Gruppo “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, durante un servizio di osservazione tra piazza del Carmine e via Malta.

Gli investigatori hanno notato i due assumere atteggiamenti sospetti, intervenendo tempestivamente per bloccarli mentre tentavano di disfarsi di alcune chiavi, poi risultate riconducibili ad un’ulteriore abitazione nella disponibilità di un terzo soggetto, estraneo ai fatti. Le successive perquisizioni hanno consentito di scoprire un vero deposito di droga: all’interno dell’abitazione nella disponibilità degli indagati sono stati rinvenuti e sequestrati circa 8,6 chili di hashish e circa 2,4 chili di marijuana, oltre a materiale per la pesatura e confezionamento e 645 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Per quantità e modalità di confezionamento, la sostanza era probabilmente destinata a rifornire le piazze di spaccio del quartiere Marina, area particolarmente frequentata soprattutto nelle ore serali e notturne. Al termine delle formalità, i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Uta.

(Unioneonline/v.f.)

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