La Klass Sennori archivia la regular season con una vittoria contro la Tiber Roma (83-77) al Pala Mura di Porto Torres e si assicura l’undicesimo posto, utile in vista dei playout. Un successo costruito nella parte centrale della gara e gestito, non senza qualche affanno, nel finale.

Dopo un avvio equilibrato, i biancoverdi hanno cambiato passo tra secondo e terzo quarto, trovando continuità in attacco e allungando progressivamente fino al +19. Protagonisti Biolchini, preciso dall’arco (6/9 e 18 punti complessivi), e Hubalek, vicino alla doppia doppia con 16 punti e 8 rimbalzi.

La Tiber ha provato a rientrare nell’ultima frazione, riaprendo la partita fino ai possessi conclusivi, ma la Klass ha mantenuto lucidità nei momenti chiave, difendendo il vantaggio e chiudendo i conti.

La squadra di coach Fabrizio Longano può ora concentrarsi sui playout salvezza, che affronterà con il fattore campo a favore contro la Bim Bum Basket Rende.

Klass Sennori-Tiber Roma 83-77

Sennori: Cordedda 7, Puggioni 2, Sanna 11, Nwokoye 14, Merella 5, Cabras 6, Tola 4, Pisano, Hubalek 16, Biolchini 18. Allenatore Longano

Tiber: Belmaggio 12, Gaeta 22, Algeri 12, Lentini 9, Piazza 7, Gentile, Romanelli 6, Della Corte 7, Perago 2. Allenatore Cilli

Parziali: 23-20; 18-10; 23-15; 19-32

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