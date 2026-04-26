Seconda giornata di gare al Torneo delle Regioni di Calcio in fase di svolgimento nel Lazio. La rappresentativa sarda femminile, protagonista di una prestazione di grande carattere contro l’Umbria, ha vinto per 6-3, volando ai quarti di finale. Per le rappresentative maschili, impegnate contro la Basilicata, il bilancio è di due sconfitte e un pareggio, al termine di gare comunque combattute e ben giocate.

L'Under 15 ha perso per 2-3. La squadra allenata da mister Tony Petruso, si è arresa solo al termine di una gara intensa e combattuta fino agli ultimi minuti.La Sardegna parte fortissimo e trova il vantaggio dopo appena 15 secondi con Gioele Muglia, bravo a concretizzare l’assist di Mario Piras.

La Basilicata trova il pareggio a quattro minuti dalla fine del primo tempo con uno sfortunato autogol su calcio piazzato, e completa il sorpasso a 27 secondi dall’intervallo con Michael Bretagna. Nella ripresa arriva la pronta reazione sarda con Alessandro Mulas, che al 2’ ristabilisce la parità con un’azione personale.

Il definitivo 3-2 per la Basilicata arriva al 10’ con Giuseppe Giannone. Una prova comunque positiva per i giovani isolani, capaci di giocare con personalità. La Sardegna ha giocato con Piras, Contu, Meloni, Palmas, Muglia, Musio, Pinna, Pibiri, Doppio, Mulas, Petruso, Pantaroto. All. Petruso

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