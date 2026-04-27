Tanca Regia incorona Gianleonardo Murruzzu. Ma non solo. La 2ª tappa del Trofeo Asvi di salto ostacoli, andata in scena nel fine settimana nell’impianto di Abbasanta, ha coinvolto 280 binomi e celebrato conferme e novità.

Il Gran Premio Asvi a due manche C140 riservato ai cavalli di 8 anni e oltre si è risolto sul filo della velocità: nessun percorso netto, ma lo sprint di Gianleonardo Murruzzu su Blandina è valso il titolo al cavaliere del circolo ippico Sardinia e Horses per soli 2 secondi, tanto è bastato per battere Marco Pau su Burdellosu. Murruzzu, che su Blandina si era imposto sabato nella C135 a tempo, porta a casa pure il terzo posto in sella a Beatrice.

Nella classifica dei 7 anni Asvi si registra, poi, il bis di Darezzo, condotto da Giovanni Carboni. Conferma nei 6 anni Asvi per Marco Arca in sella a Eldorado Blue: il cavaliere del Monte Arci Horse Club ha ottenuto in sella a Edem anche la seconda piazza.

Infine, i 20 ex equo con percorso netto nella classifica dei 5 anni e il record di 29 binomi che hanno chiuso senza errori il percorso della categoria di precisione per i 4 anni.

La terza tappa del Trofeo Asvi si svolgerà dal 26 al 28 giugno, sempre nell’impianto Asvi di Tanca Regia.

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