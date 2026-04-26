Colpo del Villasimius che vince a Iglesias per 0-1 (gol di Ikugar) e si salva. La squadra di Sebastiano Pinna è stata davvero protagonista di un bel finale: domenica scorsa ha battuto anche l'Ilva.

Sei punti insomma nelle ultime due gare che sono valsi la riconferma in Eccellenza per la prossima stagione. Vittoria del Santa Teresa Gallura, vittorioso a Uri per 0-2 con reti di Siamparelli su rigore e Svarups sempre su rigore. Pari fra il Calangianus e la neo promossa in D, Ossese: 1-1 con gol di Tapparello e Moreo.

Vittoria del Lanusei nell'anticipo di ieri (1-2) sul campo della Ferrini con reti di Rossato, Corona e Martins su rigore. L’Ilva ha confermato il secondo posto finale vincendo per 4-2 col Carbonia (Animobono, Hundt, Alvarez, Mondino, Attili e Basciu). Ha vinto anche la Nuorese a Settimo San Pietro contro il Sant'Elena per 1-2 (Ragatzu, Caggiu e Falchi). Il Buddusò ha espugnato il campo del Taloro con un gol di Mane. Tortolì infine vittorioso e salvo, battendo per 3-1 il Tempio con reti di Masia, Moreno, Aiana e Contu.

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