Per due delle formazioni "anglogalluresi" che disputano il Campionato di Seconda Categoria è stata una domenica esaltante.

Il Tavolara, nel girone H, ha concluso la sua brillante stagione con la promozione diretta in Prima, e lo ha fatto senza subire, nell'arco della stagione, alcuna sconfitta. Se vogliamo ancora più avvincente, voluta e sofferta è stata l'impresa che nel girone F ha compiuto l' Atletico Castelsardo: ha tratto il massimo dallo scontro diretto che lo vedeva opposto, tra le mura amiche, all'Ottava, che fino al turno precedente era prima con +1.

Tornando al girone H va evidenziato un record, che già era tale, riguardo le reti complessive messe a segno dalle prime 4 in classifica: Tavolara, Golfo Aranci, Palau, Porto San Paolo. Ebbene il già cospicuo numero di reti, parliamo di 300 e oltre dello scorso fine marzo, è stato polverizzato con il raggiungimento di una stratosferico 355, proprio in occasione della giornata di commiato dalla stagione regolare.

Il mattatore tra i goleador del quartetto delle meraviglie è stato Nicolò Pisano capocannoniere del Palau, che nel pirotecnico 4-4 con cui si è concluso l'incontro Porto San Paolo - Palau si è regalato un poker personale da applausi.

© Riproduzione riservata