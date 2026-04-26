L’Olbia batte l’Anzio 2-1 nello scontro diretto della penultima giornata del campionato di Serie D e conquista 3 punti pesantissimi in ottica playout.

Decisive al Nespoli le reti di Saggia e Cubeddu, inframmezzate dal rigore di Andrade del momentaneo 1-1. Dopo una prima fase di studio e una conclusione per parte, Saggia porta in vantaggio i bianchi al 31’ dagli sviluppi di una punizione di Ragatzu. Al 37’, però, l’arbitro concede un penalty agli ospiti per il contatto in area tra Putzu e Bencivenga, e Andrade dagli 11 metri non sbaglia ripristinando l’equilibrio.

Nella ripresa partono i cambi e volano i cartellini, l’arbitro annulla un gol ai laziali (di Bencivenga al 13’) per fuorigioco e al 32’, da un altro piazzato di Ragatzu, Cubeddu indovina l’incornata vincente. L’Anzio chiude in dieci per il rosso diretto a Carnevale, ma il risultato non cambia: l’Olbia consolida il terzultimo posto con 35 punti e guarda al derby con la Costa Orientale Sarda di domenica prossima come alla chance da non fallire per provare a migliorare la griglia playout.

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