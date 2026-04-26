Seconda categoria, l'Himalaya promossa in Prima categoriaUn nuovo successo con tanti gol e una promozione meritatissima per la squadra cagliaritana che ha vinto il campionato senza mai perdere
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L'Himalaya travolge con sei gol la Jupiter Pirri e vola in Prima categoria.
Un nuovo successo con tanti gol e una promozione meritatissima per la squadra cagliaritana che ha vinto il campionato senza mai perdere: 26 gare, 21 vittorie, cinque pareggi, nessuna sconfitta e zero sconfitte.
76 i gol fatti, appena 15, quelli subiti, 68 punti conquistati.
Un torneo vinto contro grandi squadre come il La Salle e il Settimo San Pietro che ieri hanno vinto ugualmente, segnando tanti gol come la capolista. Il La Salle è finita al secondo posto. Il Settimo, al terzo, Oggi l'Himalaya è andata in gol con Serpi al 3’, 15’, 30’, al 73’ con Sepri, con Tupponi, al 77' e all'83’ con Dedoni.