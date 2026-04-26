Dopo l'Alghero nel girone B, anche il Terralba ha vinto il girone A della Promozione, volando in Eccellenza. La matematica certezza, il Terralba l'ha avuta oggi travolgendo la Freccia Mogoro in trasferta per 1-6, vanificando così il successo del Castiadas, a sua volta vittoriosa a Ierzu per 1-5. Hanno pareggiato le altre due grandi del girone: il Guspini (2-2 in casa), contro l'Ovodda e la Villacidrese che ha pareggiato (1-1) col Samugheo.

La classifica in vetta ci è allargata all'ultima giornata: Terralba 81 punti, Castiadas 79, Villacidrese 76 e Guspini 74. Terralba in Eccellenza, le altre tre ai playoff, col Castiadas che va direttamente al secondo turno per l'enorme distacco realizzato con la quinta in classifica, l'Arborea vittoriosa per 4-1 contro l'Atletico Cagliari. Vittoria del Tonara per 4-0 sulla Baunese, dell'Uta (4-2 al Cus), del Borgo Sant'Elia (1-3 al Pirri) e della Tharros (3-4) al Selargius.

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