L’Esperia Cagliari chiude la regular season di B Interregionale con una sconfitta sul campo della Stella Ebk (84-65). Il risultato finale, però, non restituisce pienamente l’andamento della gara: i rossoblù, infatti, restano in partita a lungo contro una delle formazioni più attrezzate del girone, pagando alla distanza rotazioni ridotte, soprattutto nel reparto lunghi, con Morgillo e Nicola Manca non al meglio e gestiti in vista dei playoff. L’avversaria del primo turno sarà definita solo domenica sera, ma al momento l’incrocio più probabile è quello con la Virtus Ragusa.

La gara. Avvio in salita per gli esperini, con la Stella Ebk capace di imporre subito il proprio ritmo e di allungare grazie a un parziale iniziale di 11-2. I cagliaritani, però, hanno avuto il merito di reagire con Frattoni, rientrando rapidamente in partita e mantenendo il punteggio in equilibrio già alla fine del primo quarto sul -2 (15-13).

Nel secondo periodo l’Esperia trova continuità offensiva e, pur soffrendo sotto canestro, riesce a costruire il suo primo vantaggio, arrivando all’intervallo lungo avanti di tre lunghezze nel punteggio. Anche nella ripresa la sfida rimane aperta, con i padroni di casa costretti a forzare i ritmi per riprendere il controllo e l'Esperia sempre combattiva (-6 al 30' con un clamoroso canestro da 25 metri di Frattoni).

Il break decisivo matura nell’ultimo quarto, quando la Stella Ebk trova precisione dall’arco e maggiore presenza fisica, scavando un margine in doppia cifra grazie agli esterni Forconi e Fanti. L’Esperia prova a restare agganciata, ma nel finale deve cedere, con il gap che si apre ben oltre quanto visto per gran parte dell’incontro.



Stella Ebk-Esperia 84-65

Stella Ebk Roma: Forconi 14, F. Boniciolli 10, Quarone 5, Fanti 13, Mendieta, Melvin, Santucci 3, Ntsourou 10, Doumbia 10, Lumena 7, Rubinetti 10, Ancellotti 2. Allenatore M. Boniciolli

Confelici Carni Cagliari: Porcu, Cabriolu, Giordano 8, Potì 12, Frattoni 15, Thiam 9, Picciau 10, Locci 11, Pili. Allenatore F. Manca

Parziali: 15-13; 33-36; 59-53

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