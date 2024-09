Si recupererà giovedì 3 ottobre alle ore 16 Nuorese-Barisardo, la partita della terza giornata di Eccellenza che – in programma originariamente domani – è stata rinviata a seguito della strage avvenuta due giorni fa a Nuoro. Le due società ieri hanno definito lo slittamento dell’incontro, oggi si è decisa la data in cui si giocherà.

Il Comitato Regionale Sardegna Figc LND esprime solidarietà e vicinanza alla Comunità Nuorese e alle società sportive affiliate per il tragico evento accaduto. Per lo stesso motivo, rinviate due gare di società locali per il campionato Under-17 e altrettante per quello Under-15.

Domani alle 16 la prima delle otto giornate di Eccellenza anticipate per intero al sabato: il big match è Monastir-Budoni, poi Calangianus-Ferrini, Carbonia-Villasimius, Ghilarza-Tempio, Li Punti-Alghero, Ossese-Iglesias e San Teodoro-Taloro Gavoi.

Promozione. Nessun anticipo dopo il turno infrasettimanale di avantieri, tutte le partite si giocano domenica alle 16 con l'eccezione di Orrolese-Cus Cagliari che prenderà il via un'ora più tardi. Nel Girone A la sfida principale è fra l'Atletico Cagliari capolista a punteggio pieno e la Villacidrese grande favorita per la vittoria finale, poi Castiadas-Uta, Guspini-Tortolì, Lanusei-Selargius, Pirri-Atletico Masainas, Terralba-Sant'Elena, Tharros-Idolo (a Sa Rodia) e Villamassargia-Arborea.

Nel Girone B Abbasanta-Lanteri Sassari, Arzachena-Ovodda, Bosa-Tuttavista Galtellì, Castelsardo-Usinese, Coghinas-Buddusò, Luogosanto-Sennori, Siniscola-Macomerese, Stintino-Atletico Bono e Tonara-Bonorva.

