L'Atletico Masainas perfeziona la rosa in difesa e a centrocampoDopo la retrocessione, la squadra di Fabio Tinti vuole subito tornare in Promozione
Dopo l'acquisto degli argentini Carsetti e Sosa, non si è certo arrestato il mercato dell'Atletico Masainas, club retrocesso dalla Promozione alla Prima Categoria ma ben deciso a riappropriarsi quanto prima della serie superiore.
Sono così giunti alla corte del nuovo allenatore Fabio Tinti (ex tecnico del Perdaxius) diversi importanti calciatori. Si tratta di Francesco Porcu, giocatore di carattere, quindi di Piersilvio Medda ritenuto un rinforzo di grande esperienza per il reparto difensivo, ed ancora ecco l'esterno destro rapido e duttile Luca Murtas.
Fra i rinnovi spiccano quelli di Yuri Marica, difensore centrale, e del centrocampista Marco Carrus.