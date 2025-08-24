Altro volto nuovo alla Gioventù Sarroch: arriva Pierluigi Porcu, una vera e propria icona del calcio isolano.

Un giocatore che non ha bisogno di grandi presentazioni per lui parla il suo curriculum calcistico e la sua esperienza, un giocatore che tutte le società vorrebbero ma che da subito ha creduto nel progetto blucerchiato senza esitazione ed ha dato la sua totale disponibilità, senza dubbio un grosso valore aggiunto alla nostra squadra che si prepara ad affrontare un campionato di prima categoria lungo e difficile.

Un altro ottimo colpo del ds Mirko Dentoni che ha voluto consolidare ancora di più il valore del gruppo sotto ogni punto di vista.

© Riproduzione riservata