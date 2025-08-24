Mentre resta ancora ko lo stadio Zoboli, continua il tour nel territorio del Carbonia per la preparazione tecnico atletica in vista della imminente Coppa Italia e del campionato di Eccellenza: da qualche giorno infatti il club minerario ha abbandonato Calasetta, dove aveva iniziato il 10 di agosto la preparazione, e si è trasferito a Narcao.

Nella cittadina tabarchina aveva avviato le attività usando il manto sintetico dell'impianto, invece nel paese nel cuore del Sulcis può usufruire di uno splendido manto erboso naturale.

Agli ordini del nuovo allenatore Graziano Mannu, continuano a rimanere una ventina di calciatori, alcuni dei quali provenienti dal settore giovanile in attesa che venga completata la rosa con i nuovi acquisti, presumibilmente mirati ai fuori quota dal momento che da quest'anno e ripristinata la regola dell'utilizzo obbligatorio di due calciatori fuori quota.

