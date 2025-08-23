Il Budoni di Raffaele Cerbone, neopromosso e reduce dalla vittoria nell’amichevole con la Nuorese e oggi contro la Cos in Coppa Italia, si presenta alla nuova stagione con tanti volti nuovi: i croati Ljubanović, Sirotić e Slavica, l’uruguaiano Soñora, gli argentini Nuñez, Budano e Martinoli, il gambiano Gomez, oltre a Mihali, Arangino, Santoro, Yanovskyy, Tirelli, Rossi e Ladu, questi ultimi due ex di turno. Tra i confermati, Da Silva, Tokic e Belloni.

