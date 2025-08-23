calcio
23 agosto 2025 alle 22:01
Serie D, il Budoni con tanti volti nuoviLa squadra guidata da Raffaele Carbone si presenta rinnovata ai nastri di partenza della nuova stagione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Budoni di Raffaele Cerbone, neopromosso e reduce dalla vittoria nell’amichevole con la Nuorese e oggi contro la Cos in Coppa Italia, si presenta alla nuova stagione con tanti volti nuovi: i croati Ljubanović, Sirotić e Slavica, l’uruguaiano Soñora, gli argentini Nuñez, Budano e Martinoli, il gambiano Gomez, oltre a Mihali, Arangino, Santoro, Yanovskyy, Tirelli, Rossi e Ladu, questi ultimi due ex di turno. Tra i confermati, Da Silva, Tokic e Belloni.
© Riproduzione riservata