Promozione, alla Tharros arriva il portiere siciliano GrottaClasse 2004, è entrato a far parte del settore giovanile del Palermo nel 2021
La Tharros si arricchisce con l’arrivo di Giovanni Grotta, portiere classe 2004, alto 1,96 m.
Palermitano DOC, nel 2021 entra a far parte del settore giovanile del Palermo: prima protagonista con la Primavera 3, con cui conquista il campionato, poi il passaggio in Primavera 2 e successivamente la chiamata in prima squadra, tra Serie C e Serie B. Dopo l’esperienza in rosanero, Giovanni Grotta ha difeso i pali della Saremese e dello Sciacca, fino ad arrivare lo scorso anno all’Acireale in Serie D.
Ora la Tharros. Portiere moderno, dotato di grande fisicità ed esplosività tra i pali, sa anche giocare bene con i piedi, qualità ormai fondamentale nel calcio di oggi. I suoi idoli? Buffon, Szczęsny e soprattutto Stefano Sorrentino.