Una giornata al mese al sabato. È il nuovo progetto sugli anticipi del Comitato Regionale per Eccellenza e Promozione, rispetto a quanto fatto nelle scorse tre stagioni dove gli spostamenti riguardavano solo alcune singole partite. Una modifica definita con le società, in occasione delle recenti riunioni, e che darà maggiore risalto al programma dei due principali campionati sardi, al via il 15 settembre. Questo perché i turni in anticipo, ovviamente, non saranno nella stessa settimana ma diversi fra Eccellenza, Promozione A e Promozione B, avendo quasi sempre un folto numero di partite divise durante il weekend.

Eccellenza. Si comincia già con la terza giornata, sabato 28 settembre alle 16: Carbonia-Villasimius, Calangianus-Ferrini, Ghilarza-Tempio, Li Punti-Alghero, Monastir-Budoni, Nuorese-Barisardo, Ossese-Iglesias e San Teodoro-Taloro Gavoi. Poi la sesta, sabato 19 ottobre alle 16 con Barisardo-San Teodoro, Budoni-Alghero, Ghilarza-Carbonia, Iglesias-Li Punti, Nuorese-Monastir, Taloro Gavoi-Ferrini, Tempio-Ossese e Villasimius-Calangianus. A seguire l'undicesima giornata, il 23 novembre alle 15 con Alghero-Barisardo, Calangianus-Nuorese, Ferrini-Tempio, Iglesias-Villasimius, Li Punti-Monastir, Ossese-Ghilarza, San Teodoro-Carbonia e Taloro Gavoi-Budoni. Prima di Natale la quattordicesima, sabato 14 dicembre alle 15 con Barisardo-Villasimius, il derby Carbonia-Iglesias, Ghilarza-Taloro Gavoi, Monastir-Ferrini, Nuorese-Budoni, Ossese-Calangianus, San Teodoro-Alghero e Tempio-Li Punti. Nel girone di ritorno di nuovo la terza (sabato 18 gennaio ore 15) e la sesta (sabato 8 febbraio ore 15), poi la nona sabato 1 marzo ore 15 (Barisardo-Ossese, Budoni-Ferrini, Carbonia-Li Punti, Ghilarza-Monastir, Nuorese-San Teodoro, Taloro Gavoi-Iglesias, Tempio-Calangianus e Villasimius-Alghero) e la dodicesima sabato 22 marzo alla stessa ora (Alghero-Carbonia, Budoni-Tempio, Calangianus-Monastir, Ferrini-Ghilarza, Iglesias-Nuorese, Li Punti-Villasimius, Ossese-San Teodoro e Taloro Gavoi-Barisardo).

Promozione. Sono invece sei per girone, per un totale di dodici. Nel Girone A la prima è la sesta giornata, sabato 12 ottobre alle 16, poi la decima sabato 9 novembre ore 15 e la tredicesima sabato 30 novembre ore 15, quindi nel girone di ritorno la prima sabato 11 gennaio ore 15, la settima sabato 16 febbraio ore 15 e la decima sabato 8 marzo ore 15. Nel Girone B la quinta sabato 5 ottobre ore 16, la nona sabato 2 novembre ore 15, la quattordicesima sabato 7 dicembre ore 15 e la diciassettesima ossia l'ultima d'andata sabato 4 gennaio ore 15. In quello di ritorno la quinta sabato 1 febbraio ore 15 e l'undicesima sabato 15 marzo ore 15.

