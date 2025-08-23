Il calciomercato dilettantistico sardo continua a regalare colpi e movimenti interessanti, tra ritorni, giovani promesse e importanti conferme. In Eccellenza, l’Iglesias accoglie con entusiasmo Tommaso Arzu, classe 2003: il giovane esterno sinistro, cresciuto calcisticamente tra Monastir e Latte Dolce, arriva a rafforzare la corsia mancina rossoblù.

Sempre in Eccellenza, grande entusiasmo anche in casa Tempio, che si assicura le prestazioni dell’esperto attaccante argentino Marcos Sartor. Trenta anni, tante stagioni in Sardegna alle spalle con maglie prestigiose come Torres, Arzachena, Budoni e Latte Dolce, Sartor è pronto a rilanciarsi dopo un’annata sfortunata alla COS, condizionata dagli infortuni. Il club gallurese ha già iniziato la preparazione allo stadio Manconi e punta forte sul suo fiuto del gol.

Scendendo in Promozione, si muove il Cus Cagliari, che chiude il mercato con un colpo mirato: si tratta dell’esterno mancino Riccardo Simoni (classe 2000), proveniente dalla Vigor Perconti di Roma e con trascorsi nella Ferrini Cagliari. Universitario, duttile e con gamba, sarà una risorsa preziosa nello scacchiere di mister Lantieri.

Tante conferme invece per il Baunese, che riparte dalle sue certezze: Daniele Fenude, Cristiano Carta e Simone Monni saranno ancora protagonisti con la compagine ogliastrina. Giocatori simbolo, capaci ogni anno di dare cuore e solidità alla squadra.

In casa Villacidrese, il diesse Luca Pittau annuncia due importanti movimenti: l’arrivo del difensore Federico Bellu, classe 2003, ex settore giovanile del Cagliari e reduce da esperienze a Carbonia, Lanusei e Monastir, e la conferma del laterale Nicola Manca (1998), elemento tecnico e veloce, desideroso di rilancio dopo qualche acciacco fisico nella scorsa stagione.

Ad Alghero, occhi puntati su Nino Marras, cresciuto nel vivaio locale e reduce da un’annata difficile chiusa con la retrocessione. Dopo le esperienze in Serie D con il Latte Dolce, Marras è pronto a ripartire con entusiasmo e a difendere i colori giallorossi.

Novità anche tra i pali, dove il giovane Enea Di Martino passa dal Sinnai al Pirri, pronto a dimostrare il suo valore in una nuova avventura.

© Riproduzione riservata