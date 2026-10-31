Oggi è sereno. Si emoziona quando per strada lo riconoscono, lo chiamano. Ma prima di arrivare a tutto questo c’è stato il buio, le lacrime, la sofferenza. Vittima dei bulli per il sovrappeso e capelli biondo platino e per il modo di vestirsi fuori dalle righe.

Tutto questo fino all’età di sedici anni, poi la svolta. Mirko Troncia, 27 anni di Cabras, per rinascere e rispondere ai bulli ha deciso di reagire attraverso i social ed è diventato un influencer. Su Instagram ha totalizzato più di 34mila follower su Instagram e novemila su TikTok, dove da qualche giorno ha lanciato una canzone che racconta la sua vita: «Sono sempre stato giudicato e mai accettato per quello che ero. Mi sono sempre sentito isolato e diverso. Ho capito che dovevo reagire. Ho deciso quindi di cambiare totalmente, volevo riuscire a far parlare ancora di me, ma in maniera diversa. Non volevo stare più in un angolo, volevo essere qualcuno».

All’improvviso ha smesso di piangere, ha perso molti chili e ha cambiato aspetto fisico. Poi ha iniziato a usare i social: «Ho cominciato a farmi vedere in modo diverso da come ero prima – racconta – Ho deciso di rispondere a tutti i bulli. Fino a quando, tra una gag comica e un sketch divertente ho inventato quello che ormai è un vero tormentone: “Nell’umido”, un modo per riferirmi a tutti quelli che denigrano chi è diverso».

Mirko Troncia, che ha sempre amato cantare, ha deciso di scrivere la canzone “Amyrko nell’umido”, pubblicarla su TikTok. «La parola umido ha un significato ben preciso: così mi hanno fatto sentire per anni in tanti, uno scarto da buttare via – racconta Mirko Troncia - Io ora però sorrido di nuovo». Dai social lancia un appello: «Chi si sente deriso e preso in giro deve reagire».

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