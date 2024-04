Due giornate alla fine della stagione regolare di Eccellenza e l'Ossese chiude il discorso playoff: sarà certamente agli spareggi per la promozione. Questo grazie al rocambolesco 3-4 di Mulinu Becciu sul Sant'Elena, che dà anche un altro verdetto: la retrocessione in Promozione dei quartesi, così come quella della Villacidrese che perde 4-0 col Li Punti. La notizia della giornata di oggi riguarda però le clamorose dimissioni di Giuseppe Cantara da allenatore del Tempio quarto in classifica, anch'esso in piena zona playoff. Ieri i Galletti hanno perso 0-1 col Calangianus all'89', ma la motivazione riguarda un clima diverso avvertito nelle ultime settimane dal tecnico e da due suoi collaboratori, a loro volta dimissionari. Il Tempio è ora quarto, superato dal Villasimius vittorioso 0-2 con l'Ilva già promossa. In attesa dello scontro playoff di domenica vincono Ferrini e Ghilarza, restando quinte a pari punti: 0-5 i cagliaritani sul Bosa, 1-2 ancora nel finale i giallorossi a Gavoi sul Taloro. La classifica ora dice Ossese 56, Villasimius 53, Tempio 51, Ferrini e Ghilarza 50: una resterà fuori, le prime due giocheranno la semifinale in casa.

Colpi salvezza. Nella zona bassa, oltre alle due già retrocesse, è sempre più complicata la situazione del Bosa terzultimo che peraltro nel prossimo turno sarà ospite proprio dell'Ossese. Chi sta provando a rimanere attaccato all'Eccellenza è il Carbonia, grazie al 2-1 a tempo scaduto sul San Teodoro: i minerari salgono a 32 punti e restano a -4 dalla Tharros (che supera 2-0 il Barisardo) e a -5 dal Calangianus, quartultima e quintultima fanno il playout. Il Carbonia ora deve giocare in trasferta con la Villacidrese, la Tharros va a Villasimius e il Calangianus riceve il Taloro Gavoi. Non è salvo nemmeno il San Teodoro, a quota 38, che ospiterà l'Ilva.

© Riproduzione riservata