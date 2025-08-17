eccellenza
17 agosto 2025 alle 11:58
Al Lanusei un brasiliano di origini giapponesi: ecco Gabriel KazuUn innesto di spessore per la formazione ogliastrina, neopromossa
Nuovo acquisto in casa Lanusei. La società ogliastrina ha tesserato il centrocampista brasiliano, di origini giapponesi, Gabriel Kazu Rossato Yanagu.
Definito giocatore di tecnica, visione e capacità di adattarsi a più ruoli in mezzo al campo: un innesto di spessore per il prossimo campionato di Eccellenza.
Kazu ha anche presenze nell’Under-20 del Brasile.
