Nuovo acquisto in casa Lanusei. La società ogliastrina ha tesserato il centrocampista brasiliano, di origini giapponesi, Gabriel Kazu Rossato Yanagu.

Definito giocatore di tecnica, visione e capacità di adattarsi a più ruoli in mezzo al campo: un innesto di spessore per il prossimo campionato di Eccellenza.

Kazu ha anche presenze nell’Under-20 del Brasile.

