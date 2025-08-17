Nuovo appuntamento tra sport e inclusione al Chia Laguna Resort, dove martedì 19 a partire dalle ore 18 si terrà un incontro fra i ragazzi della Polisportiva Olimpia Onlus di Carlo Mascia e il maestro di padel Diego Rosell García. Un'occasione per un pomeriggio di sorrisi, gioco e spirito di squadra, dove lo sport è diventato un linguaggio universale capace di unire tutti.

«Siamo certi che anche questo secondo appuntamento porterà energia, entusiasmo e nuove occasioni di incontro», afferma il Chia Laguna Resort nel presentare l'iniziativa. «Per noi è fondamentale “restituire qualcosa” alla comunità che ci ospita, e poterlo fare al fianco della Polisportiva Olimpia Onlus, una realtà ben conosciuta per l’attenzione e la dedizione verso le persone con disabilità, è motivo di grande orgoglio».

La giornata dedicata al padel per i ragazzi della Polisportiva Olimpia Onlus si inserisce in una serie di attività realizzate negli anni dal resort, con l'obiettivo di creare legami con il territorio e le persone che lo circondano. Lo scorso 1 agosto, in occasione della prima iniziativa, erano stati protagonisti di un allenamento con David Trezeguet e i coach della Juventus, già presenti al Chia Laguna per le attività della Juventus Academy.

© Riproduzione riservata