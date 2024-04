Con 180' dalla fine del campionato e la squadra in piena lotta per i playoff, il Tempio deve affrontare un'inattesa svolta legata alla guida tecnica. L'allenatore Giuseppe Cantara si è dimesso, assieme ai collaboratori Vico Chessa e Giovanni Farina. Una scelta imprevedibile, maturata a seguito di una riflessione avvenuta al termine della partita persa ieri contro il Calangianus. Uno 0-1 arrivato all'89', ma che certo non compromette la stagione dei Galletti, che sono quarti a -2 dal Villasimius terzo e con un punto di vantaggio sulla coppia formata da Ferrini e Ghilarza, che avranno lo scontro diretto domenica.

L'annuncio. «Una decisione sofferta che arriva dopo due anni bellissimi vissuti assieme, con un campionato vinto e un altro vissuto da protagonisti», comunica Cantara, ricordando come nella passata stagione abbia vinto il Girone C di Promozione - riportando il Tempio in Eccellenza - e si sia installato ad alti livelli nella zona alta della classifica. «Abbiamo tuttavia percepito che nelle ultime settimane il clima non fosse più lo stesso e sia venuta a mancare qualcosa in termini di mentalità, convinzione e in taluni casi di atteggiamento. La nostra iniziativa vuole pertanto essere uno stimolo e servire d'aiuto ai ragazzi affinché possano proseguire il cammino intrapreso. Un grazie di cuore al presidente, ai ragazzi e a tutti i tifosi e sportivi che ci hanno sempre sostenuto». Il Tempio, a questo punto senza Cantara, nel prossimo turno sarà ospite del Barisardo ormai tranquillo.

