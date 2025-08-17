Il pallone non parlerà più solo con voce maschile a Simaxis. Nel paese del riso si cambia: sul campo da gioco anche la forza e la determinazione delle donne. È nata la prima squadra tutta al femminile, un gruppo di giovani atlete con scarpini pieni di sogni, progetti e ambizioni. È la Fc Simaxis: in tutto sedici ragazze dai 14 anni in su provenienti, oltre che da Simaxis, da diversi paesi dell'Oristanese: Villaurbana per esempio, ma anche Bonarcado, Aidomaggiore e Ollastra.

Tutte pronte per affrontare il campionato regionale d'Eccellenza. L'iscrizione è stata fatta, dai primi giorni di settembre comincerà la preparazione atletica nell'impianto comunale in erba sintetica rinnovato da pochissimo, con spogliatoi moderni e luci per l'allenamento serale. Chi a Simaxis ha deciso di scrivere una nuova storia sul campo da calcio è Marco Mottura, presidente della società calcistica Asd Simaxis Fc, già promotore da tempo della scuola calcio femminile. «Già da tempo si allenano con noi nove ragazze, si sono sempre scontrate con altre squadre miste, ma il confronto con i ragazzi era sempre sbilanciato», racconta Mottura. «Per questo la decisione di mettere in piedi un progetto tutto al femminile. Da gennaio quindi ho cominciato, con l'aiuto di tutta la dirigenza, a promuovere questa mia idea riuscendo alla fine a riunire ben sedici ragazze pronte ora a scendere in campo».

Mottura ha fatto veramente di tutto pur di raggiungere il suo obiettivo: «Bussavo alle porte delle case del paese per chiedere la disponibilità di alcune ragazze, ma ho chiesto anche la collaborazione di altre squadre femminili della Sardegna e della Figc. E alla fine eccoci pronti per giocare e magari fare gol. Non si tratta di sole atlete, ma di ragazze che con questo impegno continuano a coltivare la loro passione, il loro entusiasmo. A noi interessa tanto l'aspetto sociale, il calcio è di chi lo ama». La società incontrerà tutte le ragazze a fine agosto, prima dell'inizio della preparazione che sarà a cura dell'allenatore Pinuccio Piras.

