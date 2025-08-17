Non si ferma la campagna di rafforzamento del Santa Teresa Gallura in vsita del campionato di Eccellenza. La società ha raggiunto l'accordo con Júlio Generoso, centrocampista mancino portoghese di 26 anni.

Cresciuto nelle giovanili del Porto, ha maturato esperienza in Sardegna vestendo la maglia del Barisardo. Qualità, visione di gioco e personalità al servizio della squadra. Il ragazzo portoghese sogna un'altra stagione positiva in Sardegna.

Genersoso è l'ennesima scommessa della società dopo gli accordi con Leeroy Laurent, Matteo Iacopino e Paulo Alexandre Reis fra gli altri.

