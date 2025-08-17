Superato Ferragosto, domani per tre delle cinque squadre sarde di Serie D inizia la settimana di preparazione all'esordio stagionale nella Coppa Italia, che si giocherà domenica 24. In campo per il turno preliminare il derby Budoni-Cos e UniPomezia-Monastir.

Le squadre vincenti di questo turno preliminare affronteranno, rispettivamente, Latte Dolce e Olbia passate direttamente al primo turno della coppa grazie ai piazzamenti in campionato della scorsa stagione.

In sostanza il 31 agosto l'Olbia sarà ospite della vincente tra UniPomezia e Monastir, mentre il Latte Dolce ospiterà la vincente fra Budoni e Cos. Una occasione per tutte le sarde per affinare preparazione e amalgama in vista del campionato di Serie D che avrà inizio il 7 settembre.

