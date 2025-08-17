Arriva dalle giovanili del Cagliari ed è reduce da una grande conquista: la Coppa Italia vinta con la Primavera lo scorso 9 aprile, battendo 0-3 il Milan in finale all'Arena Civica di Milano. Samuel Ardau, centrocampista classe 2006, è un nuovo giocatore del Monastir, in Serie D: può giocare come mezzala e trequartista, integra il gruppo biancoblù e per lui sarà l'esordio sia in D sia in prima squadra, dopo aver giocato per otto anni nelle selezioni giovanili rossoblù.

Col Cagliari, Ardau (figlio d'arte, il padre Manuel è stato a lungo portiere in diverse squadre sarde) ha raggiunto anche i playoff con Under-16 e Under-18, sfiorati nella scorsa stagione con la Primavera. Nel 2019 ha vinto con l'Under-13 la Minsk Cup in Bielorussia, con alcuni compagni che ritrova ora a Monastir come Alessandro Piseddu e Alessio Saba.

Ecco il suo commento: «Mi piacerebbe imparare ancora di più da giocatori più grandi, visto che sarà il mio esordio in prima squadra», l'augurio di Ardau per il 2025-2026. «La differenza tra le giovanili e la Serie D porta anche questo, spero di poter migliorare il più possibile. L'ultima stagione è stata molto importante per la mia crescita, perché oltre alle vittorie e alle gioie personali ho imparato tanto da tutto. Poi, anche se non ho giocato tantissimo lo scorso anno, ho grande voglia di iniziare la nuova stagione con maggiore piacere».

