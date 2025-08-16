Nuovo acquisto del Lanusei in vista del prossimo campionato di Eccellenza. La società ogliastrina ha raggiunto l'accordo col brasiliano  Matheus Leoni, esterno a tutta fascia con oltre 250 presenze nei professionisti, mancino naturale e grande esperienza internazionale.

Un rinforzo di qualità, pronto a macinare chilometri e portare esperienza al gioco sulle corsie laterali.

