Calciomercato
16 agosto 2025 alle 19:09aggiornato il 16 agosto 2025 alle 19:36
Eccellenza, al Lanusei il brasiliano Matheus LeoniPer gli ogliastrini un rinforzo di qualità, pronto a macinare chilometri e portare esperienza al gioco sulle corsie laterali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo acquisto del Lanusei in vista del prossimo campionato di Eccellenza. La società ogliastrina ha raggiunto l'accordo col brasiliano Matheus Leoni, esterno a tutta fascia con oltre 250 presenze nei professionisti, mancino naturale e grande esperienza internazionale.
Un rinforzo di qualità, pronto a macinare chilometri e portare esperienza al gioco sulle corsie laterali.
© Riproduzione riservata