Marco Carboni sceglie ancora l'Alghero: resta in giallorossoPer lui sarà la terza stagione con i catalani, è rimasto dopo la retrocessione ai playout
Marco Carboni giocherà con l'Alghero anche la nuova stagione di Promozione. Classe 1996, muove i primi passi nel calcio a 6 anni con la Mercede, dove resta fino ai 14 anni. Prosegue la sua crescita al Fertilia fino al 2016, prima del passaggio al Latte Dolce.
Dopo un anno veste la maglia dello Stintino (2017) e torna nuovamente al Latte Dolce nella stagione successiva. Nel 2019 approda all’Atletico Uri, mentre dal 2020 al 2022 gioca con il Bosa.
Dal 2023 Carboni ha scelto l’Alghero, sposando con entusiasmo il progetto giallorosso. Dopo due stagioni da protagonista, è pronto a difendere ancora i colori catalani.