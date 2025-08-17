Nuovo innesto per la Klass Pallacanestro Sennori in vista della prossima stagione, la prima in assoluto in Serie B Interregionale. La società biancoverde ha ufficializzato l’arrivo di Nicola Pisano, ala grande di 195 centimetri per 88 chilogrammi, reduce da un’annata positiva in Serie C con la maglia del Sant’Orsola, con cui ha raggiunto il primo turno dei playoff.

Giocatore duttile, capace di incidere vicino a canestro ma anche di allargare il raggio d’azione con il tiro dalla distanza, Pisano è un profilo già ben conosciuto nell’ambiente cestistico sassarese, avendo affrontato più volte la squadra sennorese nelle stagioni precedenti. 

L'innesto di Pisano si aggiunge a quelli, già annunciati, di Nochovny, Nwokoye e Biolchini.

