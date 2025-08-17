Basket, Sennori aggiunge al roster l'ala Nicola PisanoViene dal Sant’Orsola, 195 cm per 88 chili
Nuovo innesto per la Klass Pallacanestro Sennori in vista della prossima stagione, la prima in assoluto in Serie B Interregionale. La società biancoverde ha ufficializzato l’arrivo di Nicola Pisano, ala grande di 195 centimetri per 88 chilogrammi, reduce da un’annata positiva in Serie C con la maglia del Sant’Orsola, con cui ha raggiunto il primo turno dei playoff.
Giocatore duttile, capace di incidere vicino a canestro ma anche di allargare il raggio d’azione con il tiro dalla distanza, Pisano è un profilo già ben conosciuto nell’ambiente cestistico sassarese, avendo affrontato più volte la squadra sennorese nelle stagioni precedenti.
L'innesto di Pisano si aggiunge a quelli, già annunciati, di Nochovny, Nwokoye e Biolchini.