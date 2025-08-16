Nuovo rinforzo tra i pali per il Budoni: in biancoazzurro arriva Santiago Budano, portiere argentino classe 2005. Il suo percorso è iniziato nel prestigioso settore giovanile del River Plate, proseguendo poi nelle categorie Under 15 e Under 17.

Budano ha poi indossato la maglia dell'Argentinos Juniors e, successivamente, ha continuato la sua crescita nella squadra Primavera del Ferro Carril Oeste in Serie B Argentina.

