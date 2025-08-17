La prima settimana è andata. Mentre i giocatori continuano ad arrivare alla spicciolata – l’ultimo sarebbe il portiere Ascioti, che ha raggiunto il gruppo oggi – l’Olbia si appresta ad affrontare la seconda settimana della preparazione precampionato, durante la quale la squadra di Giancarlo Favarin potrebbe giocare la prima amichevole.

La giornata indicata sarebbe quella di mercoledì, mentre non è dato sapere – non ancora – chi sarà lo sparring partner del test, che potrebbe andare in scena sul campo di allenamento di Loiri, dove i bianchi, in netto ritardo rispetto alle avversarie, lavorano da lunedì.

L’obiettivo è quello di arrivare pronti al primo impegno ufficiale della stagione, il primo turno della Coppa Italia di Serie D in programma il 31 agosto in trasferta contro la vincente del match tra UniPomezia e Monastir, che si sfideranno domenica 24. E di arrivarci con una bozza di squadra, e in questo l’aver confermato molti giocatori della passata stagione potrebbe aiutare.

Tra questi lo stesso Ascioti, che tuttavia, essendo un 2004 e, dunque, non più un fuoriquota, potrebbe doversi giocare la maglia da titolare con un portiere più giovane: durante la presentazione Favarin ha dichiarato che tra i pali preferirebbe un under. Molto dipenderà dall’evoluzione del mercato. E da Ascioti. Arrivato a Olbia a febbraio, nell’ultimo campionato l’estremo difensore torinese ha collezionato 8 presenze da titolare con 2 clean sheet e due panchine, subendo nel complesso 8 gol.

