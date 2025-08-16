Altro colpo sul mercato dell'Alghero. La società catalana ha raggiunto l'accordo con l'uruguaiano, classe 1991, Diego Barboza, un calciatore duttile capace di ricoprire più ruoli sia in difesa che a centrocampo.

Barboza vanta un curriculum di grande esperienza internazionale, avendo giocato in Uruguay, Messico e Spagna, prima di approdare in Italia nel 2023 con la maglia del Manfredonia.

Nella scorsa stagione è stato protagonista assoluto con il Budoni, contribuendo con prestazioni di alto livello e diverse reti alla conquista della Serie D. Ora è pronto a mettere la sua esperienza e la sua qualità al servizio dell’Alghero.

