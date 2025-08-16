Colpo dell'Aghero: arriva l'uruguaiano BarbozaUn calciatore duttile, capace di ricoprire più ruoli sia in difesa che a centrocampo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Altro colpo sul mercato dell'Alghero. La società catalana ha raggiunto l'accordo con l'uruguaiano, classe 1991, Diego Barboza, un calciatore duttile capace di ricoprire più ruoli sia in difesa che a centrocampo.
Barboza vanta un curriculum di grande esperienza internazionale, avendo giocato in Uruguay, Messico e Spagna, prima di approdare in Italia nel 2023 con la maglia del Manfredonia.
Nella scorsa stagione è stato protagonista assoluto con il Budoni, contribuendo con prestazioni di alto livello e diverse reti alla conquista della Serie D. Ora è pronto a mettere la sua esperienza e la sua qualità al servizio dell’Alghero.