Siligo, schianto nella notte: Suv si ribalta al centro della stradaÈ accaduto in via Francesco Cossiga: sul posto soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale nella notte a Siligo, in via Francesco Cossiga.
Un Suv, per cause in fase di accertamento, è andato a sbattere violentemente contro il cordolo della strada, ribaltandosi e fermandosi al centro della strada.
Per la conducente, unica occupante del veicolo, non è stato necessario il trasporto in ospedale da parte del personale del 118 presente sul posto. Non sono stati coinvolti altri veicoli.
Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del veicolo: la strada è rimasta chiusa per la durata dell'intervento.
Sul posto anche i carabinieri.
(Unioneonline/v.l.)