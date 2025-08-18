Incidente stradale nella notte a Siligo, in via Francesco Cossiga.

Un Suv, per cause in fase di accertamento, è andato a sbattere violentemente contro il cordolo della strada, ribaltandosi e fermandosi al centro della strada.

Per la conducente, unica occupante del veicolo, non è stato necessario il trasporto in ospedale da parte del personale del 118 presente sul posto. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del veicolo: la strada è rimasta chiusa per la durata dell'intervento.

Sul posto anche i carabinieri.

