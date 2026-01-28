La gara del campionato di Eccellenza prevista l’8 di febbraio allo stadio Zoboli fra Carbonia e Tempio si svolgerà senza la tifoseria degli ospiti.

Il Prefetto della provincia di Cagliari ha infatti emanato un decreto con cui dispone il divieto di vendita dei biglietti per i residenti della Provincia di Sassari.

E ha incaricato la Questura dell’esecuzione del provvedimento, contro il quale è ammesso ricorso al Tar oppure alla presidenza della Repubblica.

La decisione è giunta dopo le considerazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Ha rilevato, si legge, “la pericolosità della tifoseria del Tempio” che sarebbe stata manifestata anche di recente a margine di una gara del campionato di Eccellenza regionale.

Pertanto, adducendo motivi di ordine e sicurezza pubblica, Carbonia-Tempio dell’8 febbraio si disputerà senza la tifoseria ospite.

© Riproduzione riservata