Seconda giornata e seconda vittoria nel girone di Coppa Italia per la squadra femminile del Cagliari Beach Soccer. Al 2-0 all’esordio ieri contro il Città di Milano, è arrivato il bis quest’oggi in un vero e proprio big match: 3-1 al Lady Terracina, sempre a Lignano Sabbiadoro. Le rossoblù restano l’unica formazione a punteggio pieno.

La formazione allenata da Manuel Perra ha sbloccato il risultato subito, con capitan Privitera al 3’. Due minuti più tardi ha raddoppiato Vecchione, al primo gol stagionale in rossoblù dopo aver giocato (e vinto) la Women’s Euro Winners Cup due settimane fa a Nazaré in Portogallo con l’Higicontrol Melilla. Nel secondo tempo il Lady Terracina, che nella scorsa stagione ha vinto campionato e coppa, ha accorciato al 4’ con Olivieri, ma all’ultimo minuto della terza e conclusiva frazione Illiano ha chiuso i conti per le rossoblù.

Domani alle 11.30 l’ultimo impegno nel girone del Cagliari, contro Genova che oggi ha battuto il Città di Milano per 2-1. Da qui uscirà il tabellone delle semifinali.

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