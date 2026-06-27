Il Cagliari Beach Soccer festeggia ancora: è di nuovo in finale di Coppa Italia FemminileL’avversario sarà il Lady Terracina, come nelle scorse tre edizioni
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Per la quarta stagione consecutiva, Cagliari Beach Soccer e Lady Terracina si contenderanno la Coppa Italia Femminile. L’appuntamento è per le 20 di domani a Lignano Sabbiadoro, dove si è giocata la fase a gironi, per quella che ormai è a tutti gli effetti una grande classica del beach soccer femminile. E le rossoblù ci arrivano forti del successo nella seconda giornata, il 3-1 di ieri.
La qualificazione per entrambe è arrivata oggi, al termine di una fase a gironi dove hanno conquistato 6 punti così come il Genova BS: a premiare Cagliari Beach Soccer e Lady Terracina è stata la differenza reti nella classifica avulsa. Le rossoblù di Manuel Perra oggi hanno perso 2-3 contro le liguri, gol di Adami e Privitera, ma la sconfitta è risultata ininfluente ai fini del passaggio del turno.
I precedenti nelle finali di Coppa Italia hanno visto il trionfo del Cagliari nel 2023, per 3-2 ai tempi supplementari, e del Lady Terracina nel 2024 (0-2) e nel 2025 (4-3). Contro lo stesso avversario, le rossoblù hanno vinto lo scudetto della Serie A di beach soccer nelle finali del 2024 e 2025.