In attesa dei nuovi acquisti, che saranno ufficializzati a partire dal 1° luglio e dall’apertura della finestra estiva del calciomercato, il Santa Teresa annuncia di aver rinnovato i contratti del 27enne centrocampista mancino Julio Generoso e dell’esterno offensivo classe 2000 Anan Claude Djedje Danon, in arte Djedje.

Cresciuto nelle giovanili del Porto, Generoso – che prima dell’esperienza maturata lo scorso anno in Gallura in Sardegna aveva già indossato la maglia del Barisardo – è diventato un punto di riferimento importante per la mediana dei biancocelesti. La conferma del giocatore portoghese è di quelle pesanti, così come lo è quella di Djedje: lo scorso anno con la maglia del Santa Teresa l’attaccante francese, ex Atletico Bono, ha creato non pochi problemi alle retroguardie avversarie, mettendo a segno 5 gol tra Coppa Italia e campionato di Eccellenza.

Generoso e Djdje vanno a fare compagnia al gruppo dei giocatori “trattenuti” dal club del presidente Corrado Fois, che salgono così a dieci. Un quadro, quello dei calciatori confermati rispetto alla stagione chiusa a maggio con una salvezza conquistata ai playout, che verrà completato nei prossimi giorni, secondo indiscrezioni, da almeno altri quattro giocatori: in pole Ziani e Lucas Siamparelli.

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