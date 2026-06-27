Eccellenza, l'Ilvamaddalena punta al ripescaggio in Serie DSuperata l'amarezza per la sconfitta nella finale playoff, la società non si tira indietro e va avanti con coraggio e fiducia
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L'Ilvamaddalena presenterà domanda di ripescaggio in Serie D. Superata l'amarezza per la sconfitta nella finale playoff di Eccellenza, la società non si tira indietro anzi va avanti con coraggio e fiducia.
Sulla base delle sue credenziali facendosi anche forza dei suoi 42 punti che dovrebbero garantire una posizione di privilegio nella classifica del ripescaggio. Il presidente Enzo Del Giudice non illude nessuno ma parlando recentemente a Radiolina ha detto che «dai primi conti che abbiamo fatto, rispetto anche alle possibili avversarie che presenteranno domanda di ripescaggio, dovremo essere tra le prime due-tre nella nostra graduatoria: il primo ripescaggio parte proprio dalla categoria dell'Eccellenza, se ci saranno cinque posti liberi al 90 per cento saremo dentro».
Intanto la società pensa già al quadro tecnico. La società punterebbe innanzitutto alla conferma dell'allenatore Favarin con cui ci sono già stati i necessari contatti.