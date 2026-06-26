Giovane e ambizioso. A Fonni lo volevano così l’allenatore. Hanno scelto un 37enne animato dalla voglia di far bene: è Bobo Baralla, reduce dalla stagione sulla panchina del Bottidda. Il Fonni ha sfiorato la Promozione, dopo un campionato di Prima (girone C) segnato dall’avvincente testa a testa con Macomer e Supramonte. «Allenatore giovane, preparato e motivato, che ha condiviso fin da subito la visione, i valori e gli obiettivi del progetto biancoblù». Il club l’ha presentato così, Baralla. «La scelta - spiegano dalla wocieta - è ricaduta su un profilo capace di coniugare entusiasmo, competenza e voglia di crescita, caratteristiche che riteniamo fondamentali per intraprendere insieme un percorso ambizioso e duraturo. Siamo convinti che il mister possa rappresentare la figura ideale per guidare il gruppo e contribuire allo sviluppo del progetto tecnico che la società sta costruendo con grande impegno e determinazione da anni».

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