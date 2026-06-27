Basket Under 20: Trucchetti segna 17 punti nella vittoria sulla SpagnaL'Italia si impone 79-73 nel torneo di Domegge di Cadore
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Il sassarese Stefano Trucchetti tra i protagonisti della bella vittoria della nazionale Under 20 sulla Spagna per 79-73 nel 24° “Memorial V. De Silvestro – Trofeo B. Meneghin” in svolgimento a Domegge di Cadore.
Nella prima uscita in vista dell’Europeo di categoria (Slovenia, 11/19 luglio), gli azzurri di coach Rossi hanno superato gli iberici anche più nettamente di quanto dice il punteggio, dato che alla fine del terzo quarto erano a +19.
Miglior marcatore di serata Matteo Accorsi, autore di 21 punti. In doppia cifra anche Stefano Trucchetti con 17 punti: il play in forza alla Vis Pesaro è entrato nel quintetto base.
Il tabellino dell'Italia: Accorsi 21, Sow 6, Valesin 5, Ceccato 4, Trucchetti 17, Baiocchi 2, Airhienbuwa 9, Crestan 3, Angeletti 1, Atamah 2, Nistrio 4, Placinshi 5. All. Rossi.