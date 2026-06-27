Mauro Pretti è il nuovo presidente del Lanusei. È stato eletto anche il vice presidente Fabrizio De Murtas. I direttori generali sono Roberto Congiu e Fausto Pistis. Del direttivo fanno parte anche Loredana Lobina, Marco Doneddu.

Confermato l'allenatore Michele Filippi che ha allenato il Lanusei nella parte finale dell'ultimo campionato di Eccellenza. Nell'ultima stagione il Lanuesi ha disputato un buon campionato di Eccellenza. Un torneo, quello prossimo, che si annuncia molto difficile con squadre come Atletico Uri, Villasimius, Alghero, Tempio. Sperando che l'Ilvamaddalena venga ripescata in Serie D dopo aver perso la finale playoff con una squadra umbra.

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