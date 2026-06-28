Ennesimo fine settimana da incubo per i tanti bagnanti che di buon mattino si sono messi in strada per raggiungere le spiagge della costa quartese.

Lunghe code si sono formate lungo via Leonardo Da Vinci, fin dall'altezza di Margine Rosso. Il grande caldo ha infatti richiamato migliaia di persone in spiaggia alla ricerca di un po' di fresco, dopo un'altra notte torrida. Nonostante l'assenza di cantieri nel tratto tra Marina residence e Terra Mala (nel fine settimana Terna interrompe i lavori sulla strada come da accordi con il Comune), la strada non riesce a reggere una così grande mole di traffico e le code sono inevitabili.

Sull'altro versante, nella 554 Var, diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di chiodi sull'asfalto con numerose persone che hanno forato le gomme delle loro auto. L'allarme è stato lanciato anche sui social. C'è da capire se si sia trattato di un fenomeno di vandalismo, con i chiodi che potrebbero essere stati messi appositamente per creare danni.

Disagi anche sul fronte parcheggi con soste introvabili fin dal mattino presto sia al Poetto, sia a Mari Pintau, dove si continua a parcheggiare a bordo delal carreggiata e in curva con il rischio di incidenti. Al Poetto si attende l'apertura dell'area parcheggi davanti al Lido mediterraneo, dove troverà spazio un centinaio di auto.

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