Il Comunale di Monserrato ospiterà domani con calcio d’inizio alle 17 l’ultimo atto della stagione 2023/2024 dell’Msp, categoria Over 50. A contendersi il titolo saranno I Quartieri/De Amicis e il Real Putzu Decimoputzu.

I Quartieri per il bis

I cagliaritani arrivano alla finale al termine di una stagione regolare chiusa al primo posto con quarantatré punti ed un percorso quasi netto, con una sola sconfitta al passivo in diciotto partite. Anche nella fase dei playoff, Piras e compagni hanno rispettato i pronostici pur senza strafare: con lo stesso risultato di misura (1-0) hanno eliminato ai quarti la I. R. Ultimi Moniaflor e poi in semifinale la Pgs Audax Frutti d’Oro. La squadra biancorossa detiene il titolo Over 50, conquistato nella passata stagione nella finalissima contro la Maccioni Marmi, e domani cercherà di centrare anche uno storico double, dopo il recente trionfo in Coppa Italia nella finale del 20 aprile contro l’Accademia Sulcitana.

L’ousider

Dall’altra parte c’è il Real Putzu, che si presenta da outsider dopo una stagione con pochi acuti: il quinto posto con venticinque punti non ha impedito alla squadra di Collu di imporsi però negli spareggi. I biancobù hanno superato (per 5-3) solo al termine dei tiri di rigore il Decimo 2013 nei quarti di finale, e si sono guadagnati la finalissima, superando per 1-0 la Mediterranea in semifinale. Per i putzesi la conquista del titolo in palio domani potrebbe avere un significato ancora più prestigioso, visto il doppio trionfo del Real nelle due categorie Open e Over dell’Uisp di sabato scorso.

Alessandro Zucca

