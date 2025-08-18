Promozione, la bella favola del gambiano Darboe: dopo un anno torna a casaIl re assoluto del gol nella storia del Pirri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Colpo grosso della società e del direttore sportivo Stefano Siddi col ritorno in rossoblù del bomber gambiano Buba Darboe che, con 42 reti, è il cannoniere più prolifico della storia del Pirri.
Darboe classe 2001 appena 19enne viene notato dal diesse Siddi che fresco di vittoria nel 2019/2020 del Campionato di 2º Categoria lo porta in rossoblù per affrontare il campionato di 1º Categoria nella stagione 2020/2021. Sarà l’anno del Covid, si giocano cinque gare e il campionato viene sospeso.
Si riparte l’anno successivo stagione 2021/2022 sempre 1º Categoria e Darboe va in rete 10 volte.
Nella stagione 2022/2023 il gambiano con 14 reti contribuisce alla vittoria del campionato di 1º Categoria.
Nella stagione 2023/2024 in Promozione per Darboe le marcature a fine anno sono 18, bottino che gli consente di arrivare tra i primi 4 bomber più prolifici del campionato e richiama l’attenzione di tante società.
Nella stagione 2024/2025 Darboe vuole provare a fare un'esperienza lontano da casa e si trasferisce ad Arborea dove complice un infortunio gioca 21 gare con 16 reti.
La lontananza dal suo Pirri è tanta, quindi solo dopo una stagione, ha deciso di tornare a casa. Rivestirà la maglia del Pirri.