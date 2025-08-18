Nuovo acquisto alla Villacidrese, in Promozione. La società e il direttore sportivo Luca Pittau, comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Andrea Laconi per la stagione 2025/2026. Classe 2001, difensore, Laconi è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili dell'Atletico FC Sanluri, del Cagliari Calcio e de La Palma Monteurpinu. Il calcio dei grandi inizia molto presto per lui: nel 2017/18 vince il campionato di Eccellenza col Castiadas e l'anno successivo gioca già la Serie D. Veste poi la maglia del Guspini, in Eccellenza, per tre stagioni, prima di passare, nel 2021, al Ghilarza Calcio per altre tre annate. Nell'ultima stagione ha difeso i colori della Nuorese .

